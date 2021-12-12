Вячеслав Володин

В Саратове появится второе пешеходное кольцо. Об этом в ходе визита Саратов рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Володин анонсировал что пешеходная зона пройдет по улице Рахова до Большой Горной, по Большой Горной до Астраханской, по Астраханской до Большой Садовой, с выходом на набережную. Протяженность новой пешеходной зоны составит около 11 километров.

Это кольцо будет больше законченного в этом году первого 8-километрового пешеходного кольца. Оно было создано по инициативе и при поддержке Вячеслава Володина.

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