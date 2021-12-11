Валерий Радаев: люди во власти не должны быть марионетками бизнесменов

Губернатор прокомментировал ситуацию

Сегодня, 11 декабря, глава Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал скандальную ситуацию с заказчиком «володинского гарпуна». Спустя 15 лет стало известно, кто придумал эту комбинацию. Губернатор сослался на публикацию «КП-Саратов».

- Объявление имен заказчиков провокации против Вячеслава Володина подтверждает хорошо известный принцип: люди, работающие в государственных структурах, не должны становиться марионетками коррумпированных предпринимателей, которые готовы на любую подлость ради личной выгоды, - заявил Валерий Радаев.

- Власть - это прежде всего ответственность и обязательства перед людьми, - напомнил глава Саратовской области.

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