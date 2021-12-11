Стал известен заказчик «володинского гарпуна»

Статья в газете "Саратовский расклад" оказалась провокацией

Один из очевидцев громкого заговора против Вячеслава Володина спустя почти 15 лет решил раскрыть имена заказчиков «Гарпуна партии».

Напомним, что в 2007 году редактор еженедельника «Саратовский расклад» Владимир Спирягин был осужден по обвинению в клевете. Тогда журналист приписал Вячеславу Володину причастность к ранению жительницы областного центра. В результате процесса было доказано, что статья в издании – фэйк, а Спирягин принес извинения и понес наказание, но так и не назвал имена авторов затеи.

Владимир Спирягин. Фото ЖЖ spiryagin.ru

Руководитель компании «Автогрейд» Сергей Шеметов, который какое-то время был бенефициаром «Саратовского расклада», спустя годы назвал имена возможных заказчиков.

«Вся эта ситуация - заранее спланированная провокация. Но как мы видим и как показало следствие, плохо срежиссированная, так как судом был доказан факт клеветы. Время прошло много, поэтому решил выступить с заявлением.

Какое-то время я действительно имел отношение к изданию «Саратовский расклад», но в 2007 году у него уже были другие владельцы. Однако, добрые отношения с Володей Спирягиным, редактором газеты, мы сохранили. Однажды, он мне позвонил и рассказал, что планирует написать статью, ставшую известной как «Гарпун партии». На мой вопрос – есть ли у него достоверные подтверждения ситуации, он ответил, что нет. Тогда я посоветовал ему этого не делать. Но, как мы видим, публикация всё-таки появилась.

Спустя время я встретился со Спирягиным, мы говорили о данной статье. Он мне дал понять, что заказчиком выступил Василий Максимов, ныне бывший депутат Госдумы.

Причины провокации абсолютно очевидны - политическая борьба партий. Необходимо было обрушить рейтинг «Единой России», а проще всего это сделать, если ударить по руководителям. В области нужен был скандал, раздутый благодаря СМИ до федерального масштаба, чтобы на руководящие позиции в регионе завести нужных людей.

Прошло 14 лет, и, справедливости ради, я принял решение сделать заявление: вся эта история – абсолютная выдумка и ложь», - признался Сергей Шеметов.

Сергей Шеметов

Не сложно догадаться, что Василий Максимов скорее всего в этой конфигурации исполнял волю своих покровителей, среди которых особо заметен Виктор Жданов - заместитель председателя правительства при Павле Ипатове. Источники сообщают, что многие планы и провокации обсуждались в том числе с участием Павла Гришина, на тот момент Главного федерального инспектора по области, и саратовского олигарха Сергея Курихина. Сам Спирягин в 2015 году косвенно, но всё же, в своих заметках отмечал связь данной истории с этими персонажами.

Продолжение следует…

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