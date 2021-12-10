Мать преступника сделала ложный донос на полицейского

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи регионального СУ СКР собирают доказательства по дело о ложном доносе на полицейского. Возбуждено уголовное дело.

Криминальная история произошла в ЗАТО Светлый, которое расположено в границах Татищевского района.

В полицию 29 сентября 2021 года позвонила местная жительница и сообщила, что оперативник получил от нее взятку в 30 тысяч рублей. Однако, в процессе проверки выяснилось, что женщина это преступление придумала, и никакой взятки не было. Заявительница призналась, что просто хотела таким образом отомстить полицейскому. Как рассказали в региональном СУ СКР, ранее сотрудник вскрыл хищение, которое совершил сын женщины. Сын получил судимость, а мать затаила злость на полицейского и поэтому оговорила его.

Расследование уголовного дела продолжается и женщина, вероятно, последует за своим сыном.

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