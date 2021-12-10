Когда в Саратовской области выпадет снег: В областном гидрометцентре рассказали о погоде на предстоящие выходные

Снегопадов жителям Саратовской области придется ждать еще долго Фото: Екатерина Семенова

В ближайшее время саратовцев ждет зимняя погода, но без снега.

Прогнозом поделились с «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.

Температура в регионе будет по-прежнему колебаться – на выходных ожидается заметное похолодание, а в начале следующей рабочей недели снова потеплеет.

- Ночью и утром в ближайшие дни в районах близких в Волге возможен туман. Температура на выходных ночью будет опускаться до -7…-12 градусов, в северных районах -15…-20 градусов. Дневная температура в субботу и воскресенье ожидается в пределах -5…-10 градусов. В понедельник будет -4…-9, при этом в Заволжье возможны морозы до -20 градусов.

В понедельник днем погода снова начнет меняться к более теплой, ветер смениться на южный и температура днем будет около нуля или слабоморозной, - рассказала замруководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

По ее словам, на дорогах местами может сохраняться гололедица, а вот снега и осадков не будет. Ожидать снегопадов можно не ранее конца второй декады, 20 декабря.

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