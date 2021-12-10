В Саратове уволен обвиненный в изнасиловании 18-летней девушки полицейский

В Ленинском районе Саратова уволен сотрудник отдела полиции №4, которого подозревают в изнасиловании девушки в участке.

Дело об изнасиловании передано в октябре еще в октябре, о чем сообщили в его пресс-службе. В ГУ МВД подтверждают, что офицера полиции уволили по отрицательным мотивам еще в сентябре по результатам внутренней служебной проверки.

Напомним, в конце июля этого года 18-летняя девушка заявила об изнасиловании в дежурной части полиции Саратова. По одной из версий, саратовец после ссоры своей жены с подругой попросил работающего в полиции товарища разобраться с обидчицей. Полицейский привел жертву в участок и изнасиловал в комнате для задержанных.

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