Девушка заявила об изнасиловании в дежурной части полиции Саратова

Девушка сообщила, что ее изнасиловал дежурный в отделе полиции Саратова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивительно циничная и жестокая история произошла неделю назад в Саратове. Девушка обратилась в полицию с жалобой на изнасилование сотрудником этой самой полиции.

Как стало известно «КП-Саратов», горожанин после ссоры своей жены с подругой попросил работающего в полиции товарища разобраться с обидчицей. И тот разобрался.

18-летнюю Лилию Б. вызвали в дежурную часть, позвали в кабинет для задержанных. Видеокамер там не было. Из дежурной части отдела №4 на Ипподромной девушка вышла с ушибами мягких тканей, тела, ног и рук. Барышня написала заявление, что её изнасиловали, зафиксировала побои. При проверке в мусорке кабинета нашли использованный презерватив.

В полиции пока информацию "проверяют"

Сам дежурный, конечно же, всё отрицает. Сергей Ш. работает в полиции с 2016 года, а сейчас по стечению обстоятельств, он ушел на больничный.

В пресс-службе ГУ МВД области корреспонденту сообщили, что информация проверяется.

Как рассказал источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, инцидент действительно произошел ночью 20-го июля, а вечером того же дня Лилия написала заявление.

В полиции девушка рассказала, что в период с 00:38 до 02:30 в помещении для задержанных её избил, а затем изнасиловал 33-летний дежурный.

Лилия пострадала там. где ее должны были защищать

В полиции уже начали проверку, в рамках которой изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как девушка приходит и уходит из отделения. В мусорном ведре действительно нашли использованный презерватив. Кондом отправили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области.

Теперь осталось дождаться результатов исследования. Если биоматериалы совпадут, полицейского после больничного ждут большие неприятности.

Отдел полиции №4 по городу Саратову

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