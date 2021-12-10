Молодой грабитель вырвал серьги из ушей пенсионерки в Энгельсе

В Энгельсе грабитель напал на 80-летнюю женщину и вырвал у нее из ушей золотые серьги.

Заявление в полицию принесла дочь пострадавшей пенсионерки.

Розыск в рамках заведенного уголовного дела о грабеже дал результат – вычислили подозреваемого и нашли его. Им оказался 31-летний рецидивист, которые ранее уже получал судимости за точно такие же преступления.

В полиции задержанный мужчина признался в грабеже и рассказал, что попросил ничего не подозревающего знакомого сдать похищенные серьги в ломбард вместо него – у грабителя нашли залоговый билет из скупки.

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