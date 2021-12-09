Пограничный пункт пропуска в Озинках

На пограничном пункте в Озинках попались более ста желающих дать взятку, об этом сообщает Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

В 2021 году граждане, проходившие пограничный контроль, более ста раз пытались подкупить пограничников, чтобы обойти положенные требования.

Напомним, недавно в Озинках «развернули» 18 тонн немаркированной хурмы из Казахстана.

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