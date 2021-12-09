В Саратовскую область не пустили 18 тонн хурмы из Казахстана, об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В декабре 2021 года на контрольном посту «Озинки» задержали автомобиль, пытавшийся незаконно завезти из Казахстана 18 025 килограмм хурмы. У продукции не хватало маркировки. без маркировки.

Перевозчик привлечен к административной ответственности, груз вернули обратно.

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