Пятую часть территории Саратовской области покроют леса

Количество лесов в Саратовской области должно вырасти более, чем в три раза Фото: Мария Франко

Уровень лесистости в Саратовской области должен быть поднят до 20%. Сегодня этот показатель только 6,3%. Задача насадить леса поставлена перед региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Об этом заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Как уточнили "КП-Саратов" в аппарате Бусаргина и в министерстве природных ресурсов, сроки достижения 20% лесистости не обозначены – эта задача на дальнюю перспективу.

- В этом году объем высаженных лесов составил 332% к выбывшим. … При этом мы имеем 6 тысяч гектаров пустующих и неиспользуемых земель, в том числе сельхозназначения, которые уже не подходят для возделывания, - сообщил Бусаргин.

Он отметил, что предстоит найти финансирование на высадку дополнительно 1,5 га лесов. В следующем году в Саратовской области должны посадить 2,5 тысячи гектаров леса вместо планируемых ранее 1 тысячи гектаров. Предложения по изменениям в бюджет ожидаются от министерства природных ресурсов и экологии.

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