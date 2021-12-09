«Козел на саксе»: Саратовца обманул продавец саксофона

. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В полицию Фрунзенского района Саратова обратился с заявлением еще один пострадавший от мошенничества на сайте объявлений.

Меломан рассказал, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже саксофона, который хотел приобрести. С продавцом договорились о доставке товара через курьерскую службу. Но после того, как оговоренные 52 755 рублей ушли продавцу, он перестал выходить на связь. В транспортной компании, которая должна была привезти инструмент, заявили, что заказа на доставку саксофона не принимали.

Возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве, а в полиции в очередной раз напомнили, что не стоит делать предоплат, если продавец требует денег здесь и сейчас.

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