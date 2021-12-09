Последний герой: Губернатор поздравил единственного в области Героя СССР, участника Великой Отечественной

Герой Советского Союза Георгий Федорович Платонов

Единственный, последний проживающий сегодня в Саратовской области герой Советского Союза Георгий Федорович Платонов получил поздравления от губернатора.

Валерий Радаев позвонил ему по поводу празднования сегодня, 9 декабря, Дня Героев Отечества.

- Вы – единственный Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, который живёт в Саратовской области. Спасибо вам за подвиг и за вашу многолетнюю работу – читирует Радаева пресс-служба главы региона.

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Сейчас в Саратовской области проживают два Героя Советского Союза, только один из них - Платонов - ветеран ВОВ. Также в регионе живут два Героя России, а также один Герой Труда Российской Федерации, пятеро Героев Социалистического труда, три полных кавалера ордена Трудовой Славы.

Сегодня поздравляют Героев, проживающих в Саратовской области:

Герои Советского Союза Георгий Федорович Платонов (г. Хвалынск), Сергей Викторович Филипченков (Саратовский район).

Герои Российской Федерации Василий Григорьевич Работа (г. Саратов), Александр Юрьевич Янклович (г. Саратов).

Герой труда Российской Федерации Людмила Ивановна Корнилова (г. Саратов).

Герои социалистического труда Николай Андреевич Ребров (г. Саратов), Валентина Васильевна Шляхтина (г. Саратов), Виктор Степанович Просвирнин (г. Саратов), Любовь Сергеевна Грибанова (Аркадакский район), Григорий Ильич Крайнов (Новоузенский район).

Полные кавалеры ордена Трудовой славы: Иван Семенович Ледяев (г. Балаково), Василий Егорович Палькин (Балашовский район), Анатолий Алексеевич Щегольков (Ершовский район).

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