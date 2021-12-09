Секс с 13-летней девочкой привел жителя Самойловки на скамью подсудимых

В апреле 2020 года в одном из сел Самойловского района 28-летний мужчина переспал с 13-летней девочкой. Это стало известно в полиции и сейчас уголовное дело любителя очень молодых женщин готовится к рассмотрению в суде.

Расследование уголовного дела завершено следователями Балашовского отдела регионального СУ СКР.

28-летнего ранее уже судимого местного жителя обвиняют в половом сношении, с девочкой достигшей двенадцатилетнего, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Следователи СК смогли установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства вины мужчины. Выяснили, как он стал оказывать знаки внимания 13-летней, и добившись ее доверия, пригласил к себе домой и вступил в интимную связь.

Мужчина ничего отрицать не стал. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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