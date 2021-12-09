Под Ивантеевкой в столкновении машин пострадал 4-летний мальчик

ДТП под Ивантеевкой 8 декабря 2021 года
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Днем 8 декабря в столкновении двух авто на межпоселковой дороге пострадали женщина и ребенок.
ДТП случилось в 14:30 на дороге Ивантеевка – Бартеневка. Не смогли разъехаться на пустынной дороге ВАЗ-21100, которым управлял 35-летний водитель и ВАЗ-21093, за рулем которого был 38-летнего мужчины.
Водители авто не пострадали, а вот пассажиры ВАЗ-21100 получили травмы. 39-летняя женщина и 4-летний мальчик после осмотра врачами отпущены для лечения на дому.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
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