Злополучный светофор в Солнечном

К «Пизанской башенке» в Солнечном приделают еще одну опору. К 30 декабря светофор должен превратиться в треножник.

Напомним, ранее жители Солнечного обратили внимание на светофор на пересечении Чехова и Тархова. Один из горожан пожаловался, что конструкция с дополнительной подпоркой выглядит ненадежно. Чиновники отреагировали на это сообщение, однако весьма оригинально.

- Данная опора угрозы для жителей не представляет. По результатам обследования принято решение в рамках профилактики установить дополнительную подпорку к данной опоре, - пишут представители Ленинской администрации.

Как он после этого может выглядеть, смотрите на нашей странице в Instagram