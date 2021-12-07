Светофор в Солнечном превратился в «Пизанскую башенку»

Сегодня, 7 декабря, житель поселка Солнечный пожаловался на то, что светофор на пересечении Чехова и Тархова превратился в «Пизанскую башенку» и держится на подпорке.

Сергей Нойштрелицский пишет ВКонтакте, в группе «Солнечный Саратов», что светофор повалился при вскрышных работах, после чего к нему подставили подпорку. Горожанин обратился к администрации, однако чиновники опровергли, что светофор держится на дополнительной опоре.

В комментариях мнения по поводу конструкции на перекрестке разделились.

Злополучный светофор в Солнечном

Диалог с администрацией, о котором рассказал горожанин

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