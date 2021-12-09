Огромные пробки образовались перед мостом на выезде из Энгельса в Саратов

Уехать из Энгельса утром 9 декабря в Саратов очень тяжело. Фото Яндекс.Карты

Многокилометровая пробка образовалась утром 9 декабря при выезде из Энгельса в Саратов через старый мост.

Полностью запружены заторами все подъезды к выезду на мост из Энгельса – по улице Лесозаводская пробка стоит от железнодорожного вокзала, по улице Трудовая серьезный затор от городского пляжа, не проехать также по дублеру Лесозаводской – там затор за несколько километров, от улицы спортивная. Стоят в пробке также те, кто пытался ехать по улице Рыбная со стороны озера Сазанка.

Причины затора неясны. Очевидцы и Яндекс.Карты сообщают о ДТП на мосту в среднем ряду в районе саратовского пляжа. При этом в областной ГИБДД сообщили, что в дежурную часть по этому поводу обращений не было.

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