Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 4:26

В Саратовской области на дорогах образовался сильный гололед

Дороги будут скользкими в течение дня
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах в городах и на трассах в Саратвоской области сегодня очень скользко

На дорогах в городах и на трассах в Саратвоской области сегодня очень скользко

Фото: Ольга Симонова

На дорогах и тротуарах в Саратове а также других районах Саратовской области очень скользко сегодня утром.

Саратовский Гидрометцентр предупреждает автомобилистов и пешеходов - с утра и с сохранением в течение дня 9 декабря в отдельных районах Саратовкой области ожидается сильный гололед.

Будьте осторожны!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.