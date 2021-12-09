В Саратовской области на дорогах образовался сильный гололед

На дорогах в городах и на трассах в Саратвоской области сегодня очень скользко
Фото: Ольга Симонова
На дорогах и тротуарах в Саратове а также других районах Саратовской области очень скользко сегодня утром.
Саратовский Гидрометцентр предупреждает автомобилистов и пешеходов - с утра и с сохранением в течение дня 9 декабря в отдельных районах Саратовкой области ожидается сильный гололед.
Будьте осторожны!
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.