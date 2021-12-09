В Саратовской области на дорогах образовался сильный гололед

На дорогах в городах и на трассах в Саратвоской области сегодня очень скользко Фото: Ольга Симонова

На дорогах и тротуарах в Саратове а также других районах Саратовской области очень скользко сегодня утром.

Саратовский Гидрометцентр предупреждает автомобилистов и пешеходов - с утра и с сохранением в течение дня 9 декабря в отдельных районах Саратовкой области ожидается сильный гололед.

Будьте осторожны!

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