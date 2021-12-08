В Саратове нашли живым голубоглазого мужчину с усами

Фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратове нашли живым пропавшего ранее голубоглазого мужчину с усами. Сегодня, 8 декабря, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили об этом в своей группе ВКонтакте.

Найден живым 57-летний Сергей Петренко из Саратова. Напомним, его искали с 1 декабря 2021 года, а сообщение о пропаже от волонтеров появилось 6 числа.

Члены поискового отряда «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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