В Саратове ищут голубоглазого мужчину с усами

Ориентировку выложили в сеть
Сегодня, 6 декабря, волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили помощи жителей региона в поисках жителя облцентра.
57-летний Сергей Петренко пропал 1 декабря. Поисковики сообщили его приметы: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в серо-черную куртку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, кроссовки и вязаную шапку.
Если вы где-то видели Сергея, сообщите по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
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