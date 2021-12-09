Раненый в живот мужчина умер в больнице в Энгельсе

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 42-летнего мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области было возбуждено уголовное дело об убийстве 42-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 6 декабря пострадавший был госпитализирован из дома на улице Менделеева с колото-резаным ранением в живот. Несмотря на усилия медиков, пострадавший умер около 3 часов ночи 7 декабря.

Под подозрение попала 45-летняя сожительница погибшего. Женщина была задержана, проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.

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