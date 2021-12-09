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Происшествия9 декабря 2021 4:20

В лесу под Саратовом найдены кости человека

Следователи начали проверку
Источник:kp.ru
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Кости человека были найдены в лесу

Кости человека были найдены в лесу

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В лесу между селом Михайловка и поселком Красный Октябрь Саратовского района местный житель обнаружил кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, очевидец сообщил в полицию, была начата проверка.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Рядом были найдены также фрагменты мужской одежды. Устанавливается личность погибшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Рядом были найдены остатки одежды

Рядом были найдены остатки одежды

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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