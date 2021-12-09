В лесу под Саратовом найдены кости человека

Кости человека были найдены в лесу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В лесу между селом Михайловка и поселком Красный Октябрь Саратовского района местный житель обнаружил кости человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, очевидец сообщил в полицию, была начата проверка.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Рядом были найдены также фрагменты мужской одежды. Устанавливается личность погибшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Рядом были найдены остатки одежды
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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