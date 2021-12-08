Скончалась вторая жертва страшной аварии под Саратовом

Фото: Госавтоинспекция

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, скончалась вторая жертва страшной аварии в Татищевском районе Саратовской области. В больнице умер 57-летний водитель Daewoo Nexia. Ранее он был доставлен туда в критическом состоянии.

Напомним, ЧП случилось на в 13:30. На трассе «Саратов - Нижний Новгород» столкнулись Daewoo Nexia и Chevrolet Cruze. На месте погибла 53-летняя пассажирка корейского автомобиля, а теперь умер и водитель из нее.

В Chevrolet Cruze пострадали трое: 33-летний мужчина, женщина и двухлетняя девочка.

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