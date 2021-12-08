В страшной аварии в Татищевском районе погибла женщина – всего пострадали пять человек

Авария в Татищевском районе
Сегодня, 8 декабря, в автомобильной аварии в Татищевском районе Саратовской области погибла женщина. Всего пострадали пять человек, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.
Аварий случилась в 13:30. На трассе «Саратов - Нижний Новгород» столкнулись Daewoo Nexia и Chevrolet Cruze.
Погибла пассажирка автомобиля Nexia. Также в больницу в критическом состоянии попал водитель этого автомобиля. В Chevrolet Cruze пострадали трое: мужчина, женщина и двухлетняя девочка.
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