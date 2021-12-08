Трое мужчин из Саратовской области жестоко убили знакомого и получили большие сроки

Фото: СУ СК по Саратовской области

Трое жителей Аркадака осенью 2020 года жестоко убили знакомого, теперь им вынесен приговор. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Перед судом предстали трое мужчин возрастом 27 лет, 43 и 51 год. Напомним, утром 7 октября 2020 года они пришли выпить к своему 45-летнему знакомому, который жил в частном доме на улице Образцовой. Один из гостей дал хозяину дома деньги и отправил за добавкой, однако тот вскоре вернулся очень злым: 27-летний гость подшутил над ним и дал на выпивку «билеты банка приколов».

За неудачную шутку 45-летний житель Аркадака начал оскорблять шутника, а тот, в ответ, стал его бить. Вскоре к избиению присоединились и другие два гостя. Младший агрессор также ударил жертву доской по голове.

Осознав, что пострадавший не дышит, злоумышленники покинули место происшествия. Уходя, 27-летний мужчина сказал 36-летней сожительнице погибшего, что если она расскажет о произошедшем, то он и ее убьет. Когда мужчины ушли, сожительница погибшего, вызвала «скорую» и полицию.

Суд приговорил 51-летнегои 43-летнего злоумышленников к 16 годам, а 27-летнего к 17 в колонии строгого режима.

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