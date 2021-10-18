Житель Аркадака не оценил шутку с банкнотами «Банка приколов» и был забит до смерти

Мужчину убили из-за неудачной шутки

В Аркадаке мужчину жестоко убили после неудачной шутки. Перед судом предстанут трое подозреваемых: 27, 43 и 51-летний жители города.

По данным следствия, инцидент произошел утром 7 октября 2020 года на улице Образцовой. Трое приятелей гостили у своего 45-летнего знакомого. Они распивали спиртное. В какой-то момент алкоголь подошел к концу т гости отправили хозяина купить добавку.

Когда мужчина вернулся, то был очень зол: гость дал ему не настоящие деньги, а билеты «Банка приколов». Разгневанный мужчина стал оскорблять собутыльников. В ответ на претензии 27-летний гость ударил оппонента, от чего тот упал на пол. После этого приятели втроем бросились бить лежачего. Младший гость к тому же ударил его доской.

Осознав, что пострадавший не дышит, злоумышленники ушли из его дома. Покидая место преступления, 27-летний молодой человек пообещал 36-летней сожительнице потерпевшего, что убьет ее, если она кому-либо расскажет о произошедшем. Когда мужчины ушли, свидетельница вызвала скорую и полицию.

Трое участников избиения заключены под стражу. Вину они не признают, однако уголовное дело уже направлено в суд, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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