В Саратове Дед Мороз пообщался с ребятишками

"Дед Мороз" пришел в ребятам

В Саратове Дед Мороз встретился с детьми в рамках акции "Путешествие Деда Мороза с НТВ". Правда, коронавирус повлиял и на работу главного новогоднего волшебника - встреча прошла в онлайн-формате.

Саратов стал восьмым городом, в котором Дедушка Мороз пообщался с детьми.

В начале мероприятия ведущий рассказал об истории празднования Нового года в России и в Саратове в частности - о том, где были в городе основные праздничные площадки и как их украшали.

- За 5 лет мы побывали в 57 крупных городах России. В некоторых - не по одному разу, вот в Саратове уже пятый раз, - вспомнил Дед Мороз.

- А ещё ты с нами проехал 50 тысяч километров и подарил 600 тонн подарков, - добавил ведущий НТВ.

В этом году на карте путешествий 22 города. Завершится благотворительная акция в Москве. За время акции подарки будут доставлены в 50 социозащитных учреждений и 60 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Саратове в этом году исполнены мечты нескольких семей. Например, Даши Коваленко. У девочки ДЦП, ей нужна была новая коляска, на которую у семьи денег не было. Коляску им подарили.

А семье Ермолаевых, в которой воспитывается 5 детей, нужен был ноутбук. В связи с пандемией он нужен был для учёбы. Кроме ноутбука им передали коляску для самого младшего ребёнка (он недавно родился), игрушки, а также мобильный телефон.

Во время мероприятия дети задали вопросы Дедушке Морозу. Ребята интересовались, что он любит читать, тает ли на солнце, помнит ли своё детство, что любит больше всего, есть ли у него домашние питомцы и многое, многое другое.

Отвечая на вопрос корреспондента "Комсомолки", Дед Мороз рассказал, что каждое третье письмо из тех, что приходят в Великий Устюг, от взрослых. В отличие от детей, взрослые чаще просят что-то нематериальное - здоровья, успехов в начинаниях и т.п.

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