Саратовский молочный комбинат подозревают в крупном мошенничестве с налогами

В Саратове возбуждено уголовное дело по поводу ухода от налогов молочного комбината. Дело заведено следователями Фрунзенского района Саратова регионального СУ СКР по более "тяжёлой" статье - "мошенничество в особо крупном размере".

Местный производитель молока и молочной продукции создал фиктивную организацию, которая якобы осуществляла переработку продукции и затем продавало ее комбинату. В действительности всю продукцию изготовлял сам комбинат, а фирма прокладка никакими мощностями для этого не располагала.

Этот маневр позволял занижать выручку от реализации готовой продукции.

- При составлении налоговых деклараций, сделки, которые якобы были совершены с фиктивной организацией, получали свое отражение в налоговой отчетности, и служили основанием для возмещения налога на добавленную стоимость. Так, по налоговой декларации за первый квартал 2017 года организации из бюджета был необоснованно возмещен НДС в сумме в размере 2,9 млн рублей, - сообщили "КП-Саратов" в региональном СУ СКР.

Сейчас следствие продолжается, проверяются прочие периоды деятельности организации на предмет выявления новых эпизодов незаконного возврата налогов.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной ОЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

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