Устроившего столкновение с троллейбусом водителя автобуса уволят

Момент столкновения попал на камеру
Виновного в ДТП с троллейбусом водителя автобуса уволят, об этом сообщает МУПП «Саратовгорэлектротранс». Сама компания получила компенсацию за ущерб.
Напомним, инцидент произошел 1 декабря. Троллейбус маршрута №5 столкнулся с автобусом конкурирующего маршрута №11, водитель которого спровоцировал аварию. Его вину доказали благодаря камерам, установленным на троллейбусе.
МУПП «Саратовгорэлектротранс» получила от виновника ДТП компенсацию за убытки, а сам он уволен. Кроме того, МУПП «СГЭТ» подготовлен иск к виновнику ДТП за причиненный ущерб из-за простоя электротранспорта.
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