Мэр Саратова опубликовал видео автоподставы троллейбуса автобусом

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Мэр Саратова встал на сторону электротранспорта в споре с водителями автобусов. По крайней мере, в конкретном ДТП. Михаил Исаев потребовал от перевозчика прекратить подобные провокации.

В Саратове 1 декабря троллейбус маршрута №5 столкнулся с автобусом конкурирующего маршрута №11. Водитель автобуса спровоцировал столкновение и доказать его вину стало возможно только при помощи записи камер, которые стоят на новых троллейбусах. Сотрудники ГИБДД, после просмотра материала, также подтвердили вину водителя автобуса.

- Подобное поведение водителей автобусов недопустимо. Мы понимаем, что горожане, видя развитие электротранспорта, все чаще отдают предпочтение комфортным салонам, вежливому обслуживанию и экологически чистым машинам. Но конкуренция должна быть здоровой!

Муниципалитет требует от компании-перевозчика прекратить подобные действия и сконцентрироваться на повышении качества предоставляемых им услуг, - заявил в своем Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев.

Напомним, ранее доходило даже до избиения водителей СГЭТ со стороны коммерческих автобусных перевозчиков.

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