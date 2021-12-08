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Общество8 декабря 2021 10:51

В Саратове опять стоят одиннадцатые трамваи

Движение уже прерывалось вчера
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 8 декабря, в Кировском районе Саратова встали трамваи. Об этом пишут в посвященной городскому электротранспорту группе в соцсети.

Речь идет об 11-м маршруте. Вагоны встали у остановки «Улица Крайняя».

От шестого квартала трамваи идут только до Осипова.

Напомним, не только 11-е, но и «тройка», «девятка» и «десятка» стояли сегодня утром в центре города .

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