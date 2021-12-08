В центре Саратова стоят четыре трамвайных маршрута

Сегодня, 8 декабря, в Саратове произошел сбой в движении сразу четырех трамвайных маршрутов, об этом сообщается в посвященной городскому электротранспорту группе ВКонтакте.

Произошла остановка трамваев, следующих по маршрутам № 3, 9, 10 и 11. Они встали на пересечении улиц Рахова и Советская.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной задерживаются, от Мирного переулка транспорт не идет. Трамваи № 9 от 1-го Просяного проезда доходит только до остановки «Газавтоматика».

Трамваи № 10 идут только до Детского парка. Туда предлагается пройти пассажирам с остановки в Мирном переулке. Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала идут только до улицы Осипова.

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