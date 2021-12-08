Молодым саратовским ветеринарам в селе выдадут по 320 тысяч рублей

Молодым работникам областных государственных учреждений ветеринарии предлагают доплачивать по 320 тысяч единовременно, если они после окончания вуза отправляются работать в районы Саратовской области.

В аграрном комитете областной думы 8 декабря обсудили изменения в соответствующее областное законодательство. Ранее выплаты полагались только предприятиям, занятым выпуском сельхозпродукции, а ветеринарные службы к ним не относились.

Правда, 320 тысяч рублей положены будут молодым спецам с высшим образованием, выпускники техникумов будут получать по 150 тысяч. Чтобы определиться с работой в районе выпускникам дают полгода.

Ранее этой мерой поддержки воспользовались в 2019 году 29 выпускников, в 2020 году – 20 выпускников, отправившихся работать в село.

Сегодня в учреждениях ветеринарии только 5% работников – молодые специалисты.

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