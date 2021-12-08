Следователи проверяют обстоятельства смерти 4-месячного младенца в Саратовской области

Вечером 7 декабря в одном из сел Базарно-Карабулакского района умер 4-месячный младенец.

Смерть ребенка установили прибывшие по вызову в один из частных домов медики скорой помощи, которых вызвали помочь ребенку. Как сообщили в региональном СУ СКР, ЧП произошло около 22.00.

Следователь и судебно-медицинский экспертом при внешнем осмотре ребенка не нашли свидетельств насильственной смерти. не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мальчика.

Следователи собирают информации о семье.

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