Дороги Саратова накрыло изморосью и туманом

ГИБДД Саратова предупредила автолюбителей Саратова об опасности тумана, именно сейчас очень велик риск ДТП.

- В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, капли воды уменьшают сцепление колес с дорожным покрытием. Водителям необходимо быть максимально внимательными на дорогах города: снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, ехать только при ближнем свете фар или использовать специальные противотуманные фары, - напомнили в ГИБДД.

К пешеходам обратились с просьбой быть осторожными при переходе дорог и использовать световозвращающие элементы на одежде.

В мэрии Саратова заявили об осложнении дорожно-транспортной ситуации из-за перепада температур, тумана и мороси, которая покрыла дороги.

Коммунальщикам поручено особо внимательно обработать противоскользящими материалами спуски, подъемы, путепроводы и переходы.

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