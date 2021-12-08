Вячеслав Володин: Своих подписчиков ботами не считаю

Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин отметил, что ценит возможность обратной связи с согражданами в своем Телеграм-канале.

- Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю, - заявил Спикер ГД, отвечая на вопрос журналистов. Его слова публикует Телеграм-канал сторонников Вячеслава Викторовича «Володин Саратов».

Напомним, ранее пост Володина по поводу закона о QR-кодах просмотрели более 785 тысяч человек. Россияне оставили под ним 615,8 тысяч комментариев.

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