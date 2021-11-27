Запись Володина по закону о QR-кодах просмотрели более 785 тысяч человек

Сегодня, 27 ноября, Вячеслав Володин отметил активность россиян в обсуждении нового закона о QR-кодах. В телеграм-канале Спикера ГД ее просмотрели 785,4 тысячи раз. Участники дискуссии оставили 615,8 тысяч комментариев.

- Суббота и воскресенье — время, когда появляется возможность отвлечься от работы. При обсуждении нового закона, я получил от вас огромное количество сообщений. Не ожидал, что их будет так много. Постараюсь организовать работу так, чтобы учесть все мнения, что прозвучали от вас. Все конструктивные предложения были изучены и учтены. Спасибо, что высказали свою позицию. Планирую и дальше по всем важным темам получать обратную связь, - написал Спикер Вячеслав Володин.

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