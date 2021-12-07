Володин напомнил о проблемах детей-сирот
Сегодня, 7 декабря, в Саратове для детей-сирот предоставили еще 160 квартир. Об этом пишут в телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».
Благодаря поддержке Вячеслава Володина до конца года в регионе запланировали обеспечить жильем 1410 человек.
По словам спикера ГД ситуация сложилась тяжелая, но сейчас ее решают.
- На протяжении нескольких лет программа не выполнялась, образовалась огромная очередь из детей-сирот, которые ждали жилье по 13 лет, - отметил парламентарий.
Напомним, ранее Вячеслав Володин уже встречался с детьми-сиротами. В планах решить проблему до 2023 года.
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