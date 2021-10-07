Вячеслав Володин: в Саратовской области 1050 детей-сирот получили квартиры

Вячеслав Володин

Сегодня, 7 сентября, Вячеслав Володин рассказал в телеграм-канале своих сторонников «Володин Саратов» о том, как в регионе движется выдача квартир детям-сиротам. В 2021 году жильем были обеспечены уже 1050 стоящих в очереди.

- Дорогие друзья, сегодня о вопросе, который на отдельном контроле: об обеспечении детей-сирот жильем. У нас огромная очередь, дети ждут до 13 лет. Получения жилья ждали 5234 ребенка до того, как мы стали решать этот вопрос. В прошлом году им удалось получить всего 484 квартиры, - рассказал парламентарий.

- На 7 октября выделено 1050 квартир детям-сиротам. До конца года нужно выделить еще 400 квартир. На следующий год останется 3764 ребенка в очереди. В будущем году стоит задача обеспечить 2 тысячи детей. Тогда в 2023 году очередь исчезнет, и сироты будут получать жилье год в год. Со своей стороны обещаю помочь. Так же, как в этом году мы смогли найти решение и выйти на совершенно другое количество предоставляемого жилья, либо сертификата. Обратите внимание: было 484 квартиры в прошлом году, а в этом году уже 1450. И нам осталось всего 400. Еще столько же нам необходимо предоставить детям. Это наши дети. Давайте понимать ответственность за них, - пишет Вячеслав Володин.

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