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С 12 декабря в Саратовской области вступает в силу зимнее расписание электричек, об этом сообщает ПривЖД.

На сайте компании появилось новое «зимнее» расписание движения пригородных поездов. В нем указаны 15 маршрутов.

Региональное министерство транспорта напоминает, что на электричке можно проехать без QR-кода.

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