Вакцинация в Саратовской области сравнялась с общероссийской

. Фото: Екатерина Семенова

Саратовская область к 6 декабря перевыполнила план по вакцинации от COVID-19 на 19%. Больше половины взрослого населения региона уже сделали прививку - 50,9%. По России этот показатель составляет РФ – 50,7%. В Саратовской области получили первый укол вакцины 118 897 человек, полностью закончили иммунизацию 979,4 тысячи человек.

При этом вакцинировались 356,7 тысяч граждан в возрасте старше 60 лет, это 31,9% о всего пожилого населения региона.

Ревакцинацию первым компонентом прошли 91 381 человек, завершили – 23 768 человек.

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