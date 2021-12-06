Олег Костин напомнил саратовцам о важности QR-кодов

Олег Костин на отдыхе
Сегодня, 6 декабря, глава Саратовского минздрава Олег Костин, который сейчас находится в отпуске, напомнил жителям региона о важности QR-кодов. Видео, снятое на турбазе на Ладожском озере опубликовано на его странице в Инстаграм.
Глава ведомства поблагодарил медиков, которые продолжают бороться с пандемией, а также рассказал о том, насколько комфортнее находиться на турбазе, зная, что у всех тут есть QR-коды.
- Мы уже привили 1 миллион 100 человек. Еще чуть-чуть и вся область попадет в такую же безопасную зону, - заметил Олег Костин.
Напомним, ранее Саратовская облдума поддержала проект федерального закона о QR-кодах.
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