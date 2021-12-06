Задержан подозреваемый в «минировании» аэропорта Гагарин

Эвакуация из "Гагарина"

Задержан подозреваемый в телефонном терроризме, который «заминировал» аэропорт Гагарин, об этом сообщают в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.

На 42-летнего жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело. Его подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Напомним, 1 декабря, в дежурную часть полиции поступило сообщение о заложенной в аэропорту Гагарин бомбе. Из аэропорта пришлось вывести 335 человек. Специалисты выехали на место. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

Сотрудники транспортной полиции совместно с сотрудниками саратовского ДПС установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Саратовской области. Сейчас орн находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо лишение свободы от трех до пяти лет.

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