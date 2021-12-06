В Саратовской области от коронавируса скончались 15 человек за сутки. Сегодня, 6 декабря, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.
За прошедшие сутки скончались девять женщин и шестеро мужчин в возрасте от 46 до 90 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 735 человек.
Напомним, всего коронавирусом в Саратовской области заразились 123 596 человек.
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