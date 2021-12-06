В Саратовской области выявили 521 случай коронавируса

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразился ещё 521 человек. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 123 596 случаев. Выздоровели с начала пандемии 106 725 саратовцев, за сутки – 527.

В Саратове нашли 247 новых случаев, в Энгельсском районе – 56, а в Балаковском – 39.

Среди заразившихся 30 детей до шести лет, столько же – от семи до 14-ти, 15 подростков – 15-19-ти и 149 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 85 пациентов.

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