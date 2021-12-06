Володин призвал власти Саратова и депутатов заняться делом

Вчеслав Володин призвал чиновников Саратова заняться делом

Тысячи жителей купили квартиры в микрорайонах Саратова, в которых не было социальных объектов. Пор мнению председателя ГД Вячеслава Володина, власти таким образом обогащают тех, кто строит жилье и обещает все блага, а в результате проблемы возникают у жителей Саратова, которые в это жилье переехали. Политик назвал проблемные с точки зрения социальной инфраструктуры районы: Иволгино, Юбилейный, Ласточкино, Солнечный.

- Когда строятся микрорайоны, изначально все должны понимать: будет обязательно поликлиника, школа, садик, парк, спортивные сооружения. Только в этом случае должны строиться жилые дома. В рамках федеральных стандартов это все есть, а вот что касается городских нормативных актов, это отсутствует. Поэтому и получилось у нас: людей переселили в Иволгино, а там нет ничего. Вот сейчас только школу начали строить. И то это все идет не так, как хотелось бы. В Юбилейном проживает огромное количество людей, а, смотрите, дефицит мест в поликлинике, нет свободных мест в школе и многие другие проблемы не решены. Я уже не говорю про Ласточкино, где нет ни школы, ни поликлиники. Так же, как и в Солнечном, пришлось это все с нуля создавать, - заявил Вячеслав Володин в обращении к местным властям, которое опубликовано в телеграм-канале сторонников спикера «Володин.Саратов».

Володин призвал мэра Саратова и чиновников правительства области не заниматься хайпом и организацией зрелищ, в заняться делом.

- Ну если уж вы разрешаете строительство жилья, вы вначале подумайте. Мэр и те, кто работает в правительстве Саратовской области, подумайте о людях, что кроме жилья должны получить и поликлинику, и место в детском садике, в школе. А если этого нет, то зачем вы разрешаете. Вы тем самым создаете проблемы людям, обогащая тех, кто строит жилье и зазывает туда жителей города Саратова поселиться, обещая, что будут и поликлиника, и школы, и садики, а их нет. Задумайтесь, что вы делаете. Хотелось бы, чтобы депутаты этим озаботились. Хайпа много, зрелищ много, слов много говорится, кто плохой, кто хороший, а делом надо заняться, - сказал Вячеслав Володин.

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