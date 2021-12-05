В Саратове живодеры сожгли будку с щенками

В Саратове утром 5 декабря на окраине поселка Солнечный-2 неизвестные живодеры подпалили будку, в которой жили бездомные щенки. Их подкармливали волонтеры и подыскивали им хозяев. ЧП произошло рано утром в 200 метрах от дома №6 на улице Гришаева.

- Нелюдь сжег будку, в которой жили бездомные щенки, один из щенков в этой будке сгорел заживо. Это были два щенка возрастом 3 месяца, которые жили далеко от людей и никому не мешали. Кто-то не поленился, подготовился, взял бензин и лопату, рано утром, в период с 7 до 9 часов устроил пожар. Написано заявление в полицию, проводится проверка, - сообщили в группе saratovsun поселка Солнечный и Солнечный-2 в Инстаграм.

Жители просят откликнуться возможных свидетелей, а также владельцев камер видеонаблюдения в близлежащих домах и видеорегистраторов в этом районе, чтобы вычислить живодера.

- Человек, который такое спланировал и совершил, опасен, - уверены жильцы поселка.

В УМВД Саратова «КП-Саратов» подтвердили, что по этому случаю полиция начала проверку.

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