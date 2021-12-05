Саратовский баскетбольный «Автодор» впервые в истории возглавил Лигу ВТБ

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Саратовский баскетбольный «Автодор» обыграл на своей площадке «Нижний Новгород» и вышел в единоличные лидеры в первые в истории Лиги ВТБ.

Матч 5 декабря ЛДС «Кристалл» вышел упорным закончился со счетом 100:94 в пользу хозяев.

Перед матчем с «Нижним Новгородом» саратовский «Автодор» занимал вторую строчку в турнирной таблице Лиги ВТБ. После этой победы он вышел на первую строчку в сильнейшей баскетбольной Лиге России.

«Автодор» впервые в истории выступления в Единой Лиге ВТБ единолично возглавил турнирную таблицу, как минимум до 6 декабря.

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