В Саратовской области от коронавируса умерли 16 человек

В Саратовской области от коронавируса за минувшие сутки умерли еще 16 человек. Данные на утро 5 декабря опубликовал оперативный штаб.

- Скончались девять мужчин и семь женщин в возрасте от 56 до 85 лет, - уточнили данные «КП-Саратов» в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, накануне за сутки умерли 23 пациента коронавирусных госпиталей.

Таким образом общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 4720 человек.

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